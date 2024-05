Al Concours of Elegance anche la prima Porsche 911 Turbo

Il Concours of Elegance ha annunciato che tra i protagonisti della sua edizione 2024 ci sarà anche una delle Porsche più storicamente significative, ovvero l'originale 911 Turbo 'Prototype'. Questa vettura speciale è stata la prima 911 ad indossare il distintivo 'Turbo'. La vettura che sarà in mostra a Hampton Court Palace dal 30 agosto all'1 settembre, è la stessa macchina che esibita allo stand Porsche nel 1973, allo IAA Frankfurt Motor Show.

Rifinita in argento unico e con l'iconica scritta 'Turbo' dipinta a mano, ha anticipato la '930' Turbo che sarebbe apparso due anni dopo. Quando fu introdotta nel 1975, la 930 era l'auto di serie più veloce disponibile in Germania e che, oltre a debuttare con il nome Turbo, presentava elementi di stile che sarebbero entrati nella storia della 911.

Il design diventava molto più deciso e aggressivo, con ruote più grandi e carrozzeria bombata, oltre all'ala posteriore che migliorava notevolmente le capacità aerodinamiche. Dopo la prima apparizione a Francoforte, la concept car ha girato il mondo, apparendo a saloni a Parigi, Tokyo e Melbourne, prima di tornare a casa a Stoccarda.

Nel 1975, Alan Hamilton, pilota e importatore Porsche per l'Australia, era in visita alla fabbrica Porsche e vide la vettura, che dopo le sue apparizioni era stata equipaggiata con numerose parti di pre-produzione RSR. Un accordo permise ad Hamilton di esportare l'auto in Australia.

Il pezzo di storia Porsche ha successivamente fatto qualche apparizione anche in pista, guidata proprio da Hamilton, prima di essere scambiato e esportato negli Stati Uniti nel 2010, facendo un'apparizione pubblica al Greenwich Concours d'Elegance nello stesso anno. Dopo un soggiorno di sei anni negli Stati Uniti, la 911 Turbo è stata acquistata dall'attuale proprietario che ha riportato la vettura a casa, in Europa.

