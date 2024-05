Per le auto elettriche "se c'è una produzione in Italia ben venga, speravo che la produzione fosse da imprese italiane ma se producono qui e danno lavoro qui, ben vengano anche i cinesi". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ospite di Omnibus su la 7, sull'ipotesi che di produzione di auto elettriche cinesi in Italia.



