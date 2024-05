Wec: la Ferrari cerca il riscatto nella 6 ore di Spa

Questo weekend il WEC, il mondiale endurance, torna in pista per la 6 ore di Spa-Francorchamps, in Belgio, su un circuito mitico per tutti gli appassionati ed amato dai piloti. Nelle Ardenne la Ferrari è chiamata a riscattarsi dopo la prova di Imola sporcata dalla pioggia che non ha consentito alle 499P di raccogliere quanto avevano seminato in qualifica e nelle fasi iniziali della gara. Le prove libere 2, quelle indicative sul passo gara, hanno visto, tra le hypercar, la Porsche numero 6 in vetta alla classifica dei tempi, con la Ferrari numero 50 ad un soffio, seguita a sua volta da una Cadillac e dalla Toyota numero 7. Insomma, le premesse per vedere le vetture di Maranello protagoniste ci sono tutte, ma le Porsche si confermano un osso duro da battere, mentre la Toyota appare più staccata, anche se la squadra giapponese ha esperienza da vendere. Al momento, sia Alpine che Bmw ed Isotta Fraschini sembrano lontane, ma c'è ancora tempo per mettere a punto le vetture prima della gara.

Mentre la Peugeot 9x8 numero 93 si inserisce tra i tempi delle FP2 della Ferrari privata numero 83, e la 499P numero 51, rispettivamente in ottava ed in decima posizione nelle seconde prove libere. La hypercar della Lamborghini, invece, ha maturato l'11esimo tempo nelle FP2.

Tra le LMGT3 continua il momento favorevole per la Bmw M4 del team WRT in cui corre Valentino Rossi, visto che nelle seconde prove libere ha ottenuto il terzo tempo dietro la Lexus RC F numero 78 ed alla Lamborghini Huracan numero 85 delle Iron Dames.



