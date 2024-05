Jaguar Land Rover torna nelle scuole con 'E-ducation 3.0'

Con il progetto 'E-ducation 3.0' Jaguar Land Rover Italia rinnova la sua attività per informare le nuove generazioni e sfatare i falsi miti che rallentano la transizione verde. Realizzato in collaborazione con LifeGate, il progetto mira ad approfondire con gli studenti le tematiche relative alla transizione verso la mobilità elettrica e le smart cities, per renderli portavoce consapevoli del cambiamento.

Nel corso degli incontri saranno coinvolti anche i docenti per contestualizzare il problema ambientale ed un numero selezionato di dipendenti Jaguar Land Rover Italia che in qualità di tutor per un giorno interagiranno con i ragazzi rispondendo ai quesiti sulla conversione all'elettrico.

Gli oltre 400 studenti partecipanti saranno chiamati, come nel caso dell'edizione dello scorso anno, a realizzare degli elaborati sui temi proposti. "Jaguar Land Rover Italia - ha commentato Marco Santucci, Ceo di Jaguar Land Rover Italia - in questo momento di transizione si pone come obiettivo quello di diventare fonte di ispirazione ed educazione delle generazioni future sui temi della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Vogliamo che la divulgazione sostenibile corretta sia la protagonista del cambiamento in atto". Gli autori e le autrici delle idee più meritevoli avranno l'occasione di partecipare a una serie di attività speciali nell'ambito di due tappe europee delle Formula-E, il campionato riservato alle auto elettriche, dove il Team Jaguar TCS Racing è impegnato per innovare e sviluppare nuove tecnologie.

Il programma viene valorizzato dalla guida 'Bugie!', strumento per difendersi e contrastare le fake news. La guida, redatta con il supporto di LifeGate, intende aiutare docenti e alunni a districarsi tra le più importanti tematiche ambientali, senza pregiudizi e sostenuti da informazioni certe e verificate.



