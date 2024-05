Raro Mitsubishi Pajero Jr 'Flying Pug' all'asta da Mecum

Si chiamava Mitsubishi Pajero Jr 'Flying Pug' ed era stato pensato come versione speciale del Pajero Mini. Il fuoristrada in miniatura, con una storia racchiusa nei primi anni Novanta, non ebbe l fortuna sperata e delle 1000 edizioni previste ne furono realizzate solo 139. Uno di questi esemplari è ora all'asta da Mecum.



La Mitsubishi Pajero Junior su cui è basato il Flying Pug ha debuttato nel 1995 ed è stata prodotta fino al 1998. Il 4x4 full-optional era stato pensato in particolare per il mercato giapponese e, nonostante le sue piccole dimensioni, era dotato di aria condizionata, ABS, vetri elettrici, specchi elettrici, ingresso senza chiave e servosterzo.

Progettato utilizzando una versione allungata della piattaforma Mitsubishi Minica, Pajero Junior era equipaggiato con un motore da 1.094 cc utilizzato dalla Colt e un sistema a quattro ruote motrici che includeva capacità per il fuoristrada serio. La Mitsubishi Pajero Junior è stata sviluppata come una versione leggermente più grande della popolare Mitsubishi Pajero Mini, una vettura.

La crescente popolarità del Pajero Junior ha incoraggiato a suo tempo Mitsubishi a dare alla luce anche delle versioni speciali. Una di queste sarebbe stata chiamata 'Flying Pug', che mantenne la stessa linea del tetto, le porte e i montanti dell'auto originale ma fu dotato di un nuovo parafango anteriore e posteriore, nuove ruote e un interno aggiornato.

Il veicolo che è stato messo all'asta da Mecum è uno di quegli originali 139 esemplari di Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug prodotti ed è stato importato negli Stati Uniti.

