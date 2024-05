Il team triveneto Ram torna al Ferrari Challenge Europe

Il Reparto Corse Ram comincia nel weekend le proprie attività nel Ferrari Challenge Europe, il monomarca europeo del Cavallino Rampante che scatta domani dall'Autodromo del Mugello. Il team, con base ad Altavilla Vicentina, schiererà al via tre Ferrari 296: la numero 193 sarà guidata dalla pilota altoatesina Manuela Gostner, che competerà nella Coppa Shell, la 115 competerà nella Coppa Shell AM con il giapponese Shintaro Akatsu, come il greco Zois Skrimpias, al via con la 168.

Il team vicentino, composto quasi interamente da personale veneto, vanta una lunga storia nelle competizioni sportive.

Fondata nel 1977, Ram si è sempre occupata della costruzione e della manutenzione di prototipi e monoposto da corsa, fino a quando nel 1992 è entrata nell'organizzazione ufficiale Ferrari a supporto delle vetture sportive, di prestigio e da competizione. Fino al 2011 il team ha gareggiato nel Ferrari Challenge Europe, prima di prendersi una pausa continuando le attività in pista e nelle velocità in salita.

Il presidente è Gianni Rossetto, direttore tecnico è Fabio Giarretta, e Giorgio Sernagiotto è il team manager: quest'ultimo da pilota aveva vinto il Campionato Italiano Gran Turismo Light 2019 con una Ferrari 458 GT3 preparata dal Ram.

"Per noi è un grande onore rientrare a far parte del Ferrari Challenge Europe, che abbiamo vinto nella prima edizione del 1993 - commenta Rossetto -. In questi anni non ci siamo fermati, ma la rinascita del Reparto Corse e il ritorno nel monomarca Ferrari rappresentano il coronamento di un lungo lavoro che ci ha visto tutti coinvolti".



