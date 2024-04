Record di partecipanti al 32/o Ferrari Challenge

Parte questo fine settimana dall'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) la 32/a edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, il campionato monomarca del Cavallino Rampante che in questa stagione vedrà al via il numero record di 75 vetture di Maranello, pronte a darsi battaglia nelle categorie di piloti composte da professionisti e gentlemen drivers.

Al raggiungimento di questi importanti numeri ha sicuramente contribuito anche il debutto della nuova vettura nel campionato europeo e nord americano, la Ferrari 296 Challenge, la nona utilizzata in questo campionato monomarca, presentata proprio al Mugello nell'ottobre 2023 nel corso delle finali mondiali Ferrari. La giornata di venerdì 3 maggio sarà dedicata alle prove libere, mentre il sabato e la domenica si svolgeranno le qualifiche (al mattino) e le gare di ciascuna categoria (al pomeriggio).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA