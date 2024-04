Nissan collabora con Acciona per i microveicoli da città

Nissan ha annunciato la nuova partnership con Silence, società del Gruppo Acciona, produttore di microveicoli elettrici pensati per la città. Nell'ambito di tale partnership, a partire da giungo 2024 Nissan distribuirà la gamma di prodotti Silence attraverso la sua rete di partner commerciali in Italia e Francia, a cui farà seguito la Germania a partire dal mese di settembre.

I clienti Nissan possono così accedere a nuove soluzioni di mobilità elettrica, tra cui la S04 Nanocar, un quadriciclo compatto e leggero disponibile nelle due varianti L6e e L7e. La S04 Nanocar L6e ha un'autonomia pari a 175 km e una velocità massima di 45 km/h.

La versione L7e, invece, ha un'autonomia pari a 149 km e velocità massima di 85 km/h. Entrambe le versioni sono alimentate da due batterie da 5,6 kWh con opzioni di ricarica rapide, semplici e convenienti. Le batterie possono essere rimosse dalla vettura per essere ricaricate a casa o in ufficio.

E' possibile anche la ricarica presso le colonnine pubbliche e private o la sostituzione presso stazioni dedicate (disponibili con abbonamento).

"Crediamo che il futuro sia elettrico - ha dichiarato Leon Dorssers, Senior Vice President Marketing & Sales, Nissan AMIEO (Africa, Middle East, India, Europe & Oceania) - ma dobbiamo fare di più per rendere gli EV ancora più accessibili e inclusivi. Grazie alla nuova partnership con Acciona e alla gamma di prodotti innovativi a marchio Silence, permetteremo a molte persone di fare il primo passo nel mondo della mobilità a zero emissioni e partecipare alla rivoluzione che sta vivendo il settore automotive".

Questa collaborazione nasce nell'ambito del nuovo piano aziendale Nissan The Arc, centrato sulla creazione di valore e sul rafforzamento della competitività e che identifica nelle partnership strategiche un asse fondamentale per guidare la crescita e la trasformazione del business, esplorare nuovi flussi di ricavi, accelerare la transizione elettrica e rispondere alle diverse e mutevoli esigenze del mercato.



