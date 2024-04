Salvini, basta autovelox sugli stradoni per tartassare

Il nuovo codice della strada "deve essere approvato conto entro l'estate perché l'obiettivo è di salvare vite. Quindi educazione stradale, controlli, patente ritirata a chi guida drogato, a chi abbandona un animale lungo la strada, che è un atto osceno. Poi, però, metteremo anche dei paletti su quella che non è sicurezza ma è una tassa occulta sugli automobilisti e penso agli autovelox". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ospite di Cinque minuti, in onda questa sera su Rai1.

"Gli autovelox vicini a una scuola, un asilo, un ospedale sono assolutamente utili e sacrosanti - ha aggiunto -. Gli autovelox su stradoni a due o tre corsie per tartassare automobilisti e motociclisti non potranno più essere installati".



