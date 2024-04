Furto di furgoni e moto nel Palermitano, cinque indagati

Carabinieri del reparto Territoriale di Termini Imerese e della compagnia di Cefalù hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini a cinque indagati, tra i 20 e 29 anni, tutti originari e residenti a Palermo, accusati a vario titolo di furto aggravato in concorso e furto in abitazione e aggravato. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Termini Imerese.

Al centro dell'inchiesta le indagini sui furti di tre furgoni Piaggio Porter commessi tra gennaio e febbraio del 2023 a Castelbuono e Trabia, e il furto di una moto Yamaha T-Max, a Termini Imerese, rubata dal garage del proprietario.

L'indagine è iniziata nell'immediatezza dei fatti grazie a un equipaggio della sezione Radiomobile di Termini Imerese che, nel gennaio 2023, ha notato e controllato un'autovettura sospetta con a bordo tre dei cinque indagati che, di notte, stava transitando per le vie del centro cittadino. Quel riscontro, compatibile con la presunta commissione dei furti dei tre autocarri, in sinergia con l'attività di monitoraggio del territorio e al coordinamento tra le centrali operative di Termini Imerese e Cefalù, ha permesso di far luce sulla dinamica dei fatti e di risalire ai presunti autori dei reati.



