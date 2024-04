Musk rinvia il viaggio in India a causa di 'obblighi di Tesla'

Il miliardario statunitense Elon Musk ha annunciato oggi che rinvierà la sua visita in India, durante la quale il capo della Tesla avrebbe dovuto incontrare il primo ministro Narendra Modi e parlare di piani di investimento nel Paese. La notizia giunge all'indomani dell'annuncio di Tesla del ritiro di quasi 4.000 veicoli Cybertruck a causa di un difetto del pedale dell'acceleratore che aumentava i rischi di incidenti. "Sfortunatamente, gli obblighi molto pesanti di Tesla richiedono che la visita in India venga ritardata, ma non vedo l'ora di visitarla entro la fine dell'anno", ha scritto Musk su X. Secondo alcuni media, la visita in India sarebbe iniziata già domani e sarebbe durata due giorni, durante i quali Musk avrebbe incontrato Modi e alcune aziende aerospaziali. Secondo i media, la Tesla starebbe valutando di costruire una fabbrica in India dopo che il mese scorso il governo indiano ha tagliato le tasse di importazione sui veicoli elettrici per le case automobilistiche che si impegnano a investire 500 milioni di dollari e ad avviare la produzione locale entro tre anni.



