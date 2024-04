Da Napoli 51 multe ma mai stato in città, "problema risolto"

È stato risolto il problema che aveva provocato l'invio di 51 contravvenzioni a un automobilista che non era mai stato a Napoli. Lo rende noto il Comune di Napoli, in un comunicato. "Il caso, - spiega la nota - è stato riportato nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa ed è riconducibile al sistema automatico di lettura delle targhe che ha indotto in errore gli operatori, di volta in volta chiamati ad accertare l'infrazione". "Di conseguenza - viene sottolineato - 51 verbali per l'accesso non consentito alla Ztl attraverso il varco di via Mezzocannone sono stati elevati ed inviati alla persona sbagliata". "Accertata la causa, - si legge ancora nella nota - la Polizia locale ha provveduto ad annullare i verbali e ad inserire la targa del veicolo, che non è mai transitato per via Mezzocannone, nella 'white list' in maniera che non si possa ripetere l'errore in futuro. Inoltre, le contravvenzioni sono state ora indirizzate al proprietario della vettura che ha realmente commesso le ripetute infrazioni".





