Al via a Pordenone 4SafetyFvg, progetto di sicurezza stradale

E' scattata oggi la rassegna "Alto Adriatico motori d'epoca", che sarà ospitata alla Fiera di Pordenone fino a domenica. In mostra anche una delle 3 Pagani Huayra BC presenti al mondo.

Tra gli ospiti, il personaggio televisivo e pilota Jimmy Ghione, invitato da 4SafetyFvg, progetto di sicurezza stradale sostenuto dalla Regione Fvg.

Si tratta di un'attività, promossa dall'Aci di Pordenone, che ha l'obiettivo di promuovere il tema della sicurezza stradale, attraverso attività di comunicazione mirata e sensibilizzazione, affiancando e portando in evidenza le attività e le risorse infuse nell'educazione stradale svolte quotidianamente dalle forze dell'ordine.

4SafetyFVG parla di mobilità in senso generale e mira alla prevenzione dei rischi, spesso sottovalutati, cui sono sottoposti gli utenti della strada.

Tra gli ospiti dell'evento, tra domani e domenica, anche due campioni delle 4 ruote, come Anna Andreussi (la co-driver 10 volte Campionessa Italiana Rally, attuale delegata regionale Aci Sport) e Andrea Montermini, pilota con esperienza in Formula 1, pluricampione GT con la Ferrari, oltre che istruttore professionista di guida sicura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA