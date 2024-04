A Volvo assegnato il Car Design Award per EX30

Con la sua EX30, Volvo è stata tra i protagonisti della Milano Design Week dove, proprio per l'ultima arrivata della famiglia, è stata premiata con il Car Design Award 2024 nella categoria migliore auto di produzione.

L'annuncio e la consegna del premio sono avvenuti nel corso di un evento tenutosi presso l'ADI Museum di Milano. In rappresentanza del team di designer di Volvo, sono intervenuti Linnea Karlsson, cmf designer, e Jurgen José, senior design manager, che hanno ricevuto il premio da Silvia Baruffaldi, presidente della giuria, direttore della rivista Auto&Design e membro della giuria dell'Auto dell'Anno (COTY) per l'Italia.

"Per Volvo - recita la motivazione fornita dagli organizzatori per il premio assegnato - piccolo è davvero bello.

L'esterno della EX30 è perfettamente riuscito e l'interno è molto spazioso. Un Suv piccolo con un forte senso del lusso, caratterizzato dal tipico linguaggio di design Volvo: semplice, ecologico, pratico, ma anche capace di portare una sensazione di freschezza con il suo caratteristico design scandinavo, seppure inedito".

Istituito nel 1984 e rinnovato nel 2016, il Car Design Award è uno dei più importanti premi mondiali legati al design automobilistico. Il Car Design Award premia tre categorie: Concept Cars, Production Cars e Brand Design Language, quest'ultimo riconoscimento assegnato al team di design che meglio ha lavorato alla consistenza e alla trasversalità del linguaggio formale del marchio sull'intera gamma di prodotti.

I vincitori sono scelti da una giuria di undici membri, esperti, giornalisti delle principali testate automobilistiche internazionali, capaci di dare una valutazione obiettiva e completa della scena mondiale del design automobilistico. In passato Volvo Cars si era già aggiudicata per due volte (2016 e 2018) il Car Design Award per il Design Language.



