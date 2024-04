Assegnati a Milano i Car Design Award 2024

Sono i team di design Bmw per la concept car Vision Neue Klasse, di Volvo per la EX30 e di Kia per il Brand Design Language, i vincitori del Car Design Award 2024, assegnato ieri a Milano. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l'ADI Design Museum, nel contesto della Milano Design Week.

In occasione dell'evento si è anche tenuto un incontro dal titolo 'Abitare l'automobile', tema sul quale si sono confrontati Rossella Guasco, vice president C&M design Stellantis Europe, Francesca Sangalli, head of Color&Trim and Concept&Strategy Seat Cupra, Stefano Piontini, partner at Vudafieri Saverino Partners Shanghai e Carlo Ammirati, sustainability director & innovation manager Alcantara.

Sul fronte della classifica finale, su una rosa di dieci finalisti per categoria, ha avuto la meglio per la sezione Concept Cars il team di design Bmw per il progetto Vision Neue Klasse, mentre al secondo posto il design Mazda per la Iconic SP e al terzo posto il team di Mercedes-Benz per la Vision One-Eleven.

Per la sezione Production Cars, ha vinto il team di design Volvo per la EX30, al secondo posto il design Alfa Romeo per la 33 Stradale e sul terzo gradino del podio è arrivato il team Lamborghini per la Revuelto.

Per la sezione Brand Design Language, premio al linguaggio di design dell'intera marca, il riconoscimento è stato assegnato al team Kia, mentre i team di design di Toyota e BMW si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto.

Partner dell'evento, Alcantara ha poi allestito un'esposizione di macro-istallazioni che sono le riproduzioni in versione maxi di cruscotto, portiere e sedili, tutti ricoperti in Alcantara e impreziositi da diverse lavorazioni.



