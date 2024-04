Range Rover House apre le porte alla Design Week

La Range Rover House Milano, situata nel cuore della città, ha iniziato ad accogliere i suoi ospiti il 16 aprile, e continuerà fino al 21 aprile tramite delle experience in linea con la filosofia modern luxury del marchio. Nel palcoscenico della Design Week, questo spazio fungerà da vetrina per la creatività Range Rover, e vedrà esposta la Range Rover Evoque Milano Dark Edition, la versione del modello ispirata al dinamismo ed alla creatività della città meneghina.

Range Rover House si caratterizza per l'atmosfera avvolgente, per il design essenziale, e per la ricercatezza di un'eleganza sostenibile; i suoi spazi sono composti da una hospitality lounge riservata ai clienti del brand, da un'area showroom e da un'area outdoor in cui è situata la Range Rover Evoque Milano Dark Edition realizzata in sole 50 unità. Inoltre, la SV Room rappresenta un'ulteriore area in cui è possibile conoscere il lato più esclusivo del brand, visto che è dedicata al mondo SV, quello degli Special Vehicle, che nascono dal programma di personalizzazione di Range Rover.

Nella Range Rover House è previsto un ricco calendario composto da design talks, creative conversations e show-cooking con chef stellati. Inoltre, fino al 19 aprile sarà possibile provare la Test Drive experience a bordo della gamma Range Rover tra le vie della città. Sabato 20 e domenica 21 aprile, inoltre, gli ospiti saranno accolti dagli istruttori e partiranno alla volta della Franciacorta a bordo della Range Rover Sport, per vivere l'emozione di un percorso in fuoristrada tra pittoreschi vigneti, seguito da una degustazione e un pranzo presso le cantine Bellavista.



