Kia alla Milano Design Week nel segno di Opposites United

Per il secondo anno consecutivo, Kia torna a ospitare Opposites United durante la Milano Design Week. Fino al 21 aprile nella cornice del Museo della Permanete, in via Turati 34, con il titolo di 'Intersections Beyond Boundaries', l'evento sarà caratterizzato da un dialogo continuo tra installazioni, performance e talk.

Per tutta la durata dell'evento, il pubblico avrà l'opportunità di interfacciarsi con le installazioni di Anna Galtarossa, Riccardo Benassi, Sissel Toolas e LedPulse. Ogni opera è pensata e prodotta specificatamente per l'evento all'interno di una cornice tematica che indaga i rapporti tra individuo e collettivo, umano e digitale.

L'installazione di LedPulse fungerà poi da palcoscenico per ospitare le performance quotidiane di artisti come i Percussionisti della Scala, Maya Shenfeld, CTM, XEXA e Jim C.

Nedd con Hansel Castro e Carlos Russo. Inoltre, ogni giorno vedrà lo svolgimento di un talk volto a esplorare diversi ambiti discorsivi e disciplinari, tra arte, design, natura, tecnologia e musica, ospitate da curatori e ricercatori di rilievo.

Tra questi, anche il filosofo Emanuele Coccia, il curatore d'arte Andrea Lissoni e il curatore di design Marco Sammicheli, l'antropologo e autore Andrea Staid e la curatrice musicale Sarah Miles. Ognuno dei curatori dirigerà una conversazione tra due relatori ospiti provenienti da una moltitudine di ambiti diversi e internazionali, accompagnati da Carlo Antonelli e dal vicepresidente esecutivo e capo del design globale di Kia, Karim A. Habib.

Ogni talk sarà seguito, quotidianamente, da performance musicali dal vivo con artisti selezionati dal panorama internazionale, che spaziano tra diversi culturali e musicali diversi, come il Ghetto Future Funk di Moonchild Sannelly e la techno-infused pop music di Jasss, così come la rivisitazione del patrimonio caraibico di Londra da parte di Sherelle + Flowdan o l'esecuzione a violoncello nell'ambient di Oliver Coates.



