Audi e-tron GT e Ducati Panigale V4 R ad apice di sportività

Quattro e due ruote accomunate dalla tecnica, dal design e dalle elevate. sono questi i principali punti di contatto tra nuova Audi e-tron GT prototipo e Ducati Panigale V4 R. La Granturismo elettrica dei quattro anelli e la superbike di Borgo Panigale costituiscono l'apice della sportività dei rispettivi brand.

Audi e-tron GT e Ducati Panigale V4 R si collocano al vertice dell'offerta sportiva dei due marchi di appartenenza e costituiscono la massima espressione tecnica e stilistica della casa dei quattro anelli e del marchio di Borgo Panigale.

Jaan-Mattes Reiling, technical project manager Audi a Neckarsulm e Alessandro Valia, chief test rider e developer Ducati, dopo aver portato in pista entrambi i modelli a Neuburg, presso il Competence Center Audi Motorsport, concordano in merito alle prestazioni e al feeling immediato delle rispettive 'creature'.

"Entrambi i modelli - ha commentato Valia - erogano indubbiamente una potenza straordinaria ma, al tempo stesso, consentono di sfruttare le elevate performance in sicurezza.

Ducati offre diverse modalità di guida, consentendo al biker di spaziare tra molteplici setting in vista dell'utilizzo in pista o su strada".

"L'accessibilità di Ducati Panigale V4 R - ha detto invece Reiling - sebbene adotti soluzioni tecniche sinora riservate alle sole moto da competizione, è condivisa da nuova Audi e-tron GT prototipo. La Granturismo full electric, forte di una sensibile iniezione di potenza rispetto al già ragguardevole picco di 646 CV appannaggio del precedente modello, si conferma una vettura estremamente intuitiva".



