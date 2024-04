Asso di Picche in movimento veloce verso futuro Italdesign

Concept dopo concept, Italdesign cala alla Design week di Milano l'ennesimo jolly dal suo inesauribile mazzo di showcar e celebra i 50 anni dell'iconica Asso di picche con la nuova Asso di Picche in Movimento. Uno studio, chiarisce Antonio Casu, amministratore delegato dell'azienda piemontese che "È il manifesto di Italdesign come 50 anni fa Asso di picche era l'interpretazione del futuro secondo Italdesign. Abbiamo deciso di prendere spunto dall'anniversario - spiega il manager - per celebrare un'icona della nostra eredità perché Italdesign affonda le sue radici nell'heritage ma sempre per guardare con maggiore forza al futuro".

In merito allo spirito di quest'auto sottolinea: "Abbiamo voluto reinterpretare il futuro perché siamo un'azienda che sviluppa idee per il futuro e le rende possibili".

Dopo il ritorno di Italdesign negli Stati Uniti e in Cina, prosegue l'espansione di Italdesign. "Adesso dobbiamo consolidarci in questi mercati - chiarisce Casu -, la domanda è interessante. Saremo settimana prossima a Pechino a presentare un'altra show car e contiamo di soddisfare tutte le necessità che i nostri clienti hanno in questi mercati. Italdesign ha da sempre una vocazione internazionale, fa parte del nostro Dna e continueremo così".

Con Asso di Picche in Movimento offre a Milano spunti interessanti di stile. "Da sempre - aggiunge l'ad - Italdesign ha voluto fornire spunti e provocazioni ai vari Costruttori per far vedere che noi possiamo pensare cose diverse e possiamo essere di stimolo all'intera industria automobilistica ma anche al product design. Siamo a Milano, alla Design Week, siamo un'azienda che da 50 porta il design italiano nel mondo, questo è il nostro place to be".

"Il mondo ha bisogno di Design e di creatività - conclude Casu - e noi da sempre interpretiamo questi sentimenti cercando di soddisfare e di anticipare i futuri trend nel settore".





