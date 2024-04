Boomer, millennial, green, nerd. Cresce il numero dei camperisti

Con il turismo open air che si confermano come una tendenza in evoluzione, il mondo dei camper e degli altri mezzi da campeggio si confrontano con le vecchie e le nuove generazioni di appassionati. I cosiddetti boomer (nati fra il 1946 e il 1964) con la loro esperienza e la visione consolidata del viaggio si affiancano nella scelta dei veicoli, degli accessori, delle destinazione e delle stesse modalità di fruizione del tempo libero con i millennial (nati tra il 1980 e il 1994) che hanno un approccio diverso e flessibile.

Questa fotografia viene descritta dagli organizzatori del Salone del Camper - in programma dal 14 al 22 settembre alle Fiere di Parma - grazie all'esperienza (l'evento è alla 15ma edizione) e al dialogo con i costruttori, gli addetti ai lavori e con il pubblico degli appassionati.

Dalla ricerca emergono filosofie di viaggio differenti ma spesso complementari. Da un lato, c'è il camperista green che pone al centro delle sue esperienze il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità. Dall'altro il camperista che viene definito nerd in quanto animato da passione per tecnologia e innovazione, e quindi predisposto a trasformare ogni vacanza in un'avventura all'insegna del progresso e della scoperta.

Nel mondo delle evasioni su lunghe distanze - segnalano gli autori dello studio - su strada, i camperisti boomer sono una ben definita categoria di esploratori che porta con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza delle regole e dei 'trucchi' del turismo open air. Una generazione di viaggiatori, dunque, che abbraccia questo stile di fruizione del tempo libero coniugando confort e saggezza. Uno dei tratti distintivi del camperista maturo è la sua predilezione per la comodità e il benessere, per viaggiare in modo rilassato e senza stress. Per loro l'autocaravan o il camper diventa una seconda casa. E l'esperienza della vacanza va vissuta con serenità e con i giusti accessori (tende da sole, tavolini e sedie da esterno, barbecue) che contribuiscono a creare un ambiente accogliente e confortevole.

Nei loro equipaggiamenti non mancano generatore di corrente e kit di riparazione perché l'esperienza di viaggio insegna che occorre essere sempre preparati a tutto. Il camperista veterano - va sottolineato - non è estraneo alla tecnologia e utilizza strumenti digitali e App di navigazione per la pianificazione del viaggio e per tracciare rotte efficienti e interessanti. Quella dei millennial è invece una generazione che unisce la passione per l'avventura l'attenzione alle innovazioni, portando con sé un mix di curiosità, flessibilità e sostenibilità. Il viaggio per il camperista millennial rappresenta un'esperienza che abbraccia la ricerca di nuove emozioni, la connessione con la libertà e la scoperta di altre culture.

A differenza dei maturi, i camperisti millennial adottano un approccio più spontaneo e flessibile al viaggio. La tecnologia è un aiuto per organizzare i viaggi in tempo reale, sfruttando App e piattaforme online per trovare le sistemazioni più trendy. E la connessione ai social permette loro di condividere istantaneamente i loro viaggi. I camperisti millennial mantengono però anche un profondo rispetto per la natura e l'ambiente e cercano attivamente modi per ridurre l'impatto ambientale durante i viaggi; serenamente consapevoli di questa responsabilità, optano per uno stile di viaggio sostenibile, cercando campeggi eco-friendly e praticando un turismo responsabile.

Il camperista boomer e il camperista millennial, così come quelli green e nerd, rappresentano dunque facce diverse ma complementari nelle vacanze itineranti. Mentre le differenti generazioni incarnano rispettivamente tradizione e innovazione, i camperisti green e nerd dimostrano una diversità di interessi che arricchisce il mondo de i viaggi open air. Insieme, queste quattro tessere formano un mosaico di esperienze e approcci che rendono il viaggio in camper un'esperienza unica e coinvolgente per tutti.

