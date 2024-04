Formula E, a Misano vince Wehrlein su Porsche

Pascal Wehrlein di TAG Heuer Porsche è stato incoronato vincitore dopo un'intensa battaglia per il 7° round del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Le prestazioni costanti di Wehrlein lo hanno portato alla vittoria, dopo che le speranze di Oliver Rowland si sono infrante negli ultimi istanti di gara a causa di problemi di gestione dell'energia.

Nella la prima gara italiana del Misano E-Prix 2024 di sabato scorso la vittoria è andata a Oliver Rowland (Nissan Formula E), che conquista la vetta del campionato piloti, seguito da Jake Dennis (Andretti Formula E). La Maserati di Maximillian Günther ha concluso in terza posizione.



Nella seconda tappa del doppio appuntamento del primo Misano E-Prix, è stato Pascal Wehrlein a rimediare al doloroso sabato della TAG Heuer Porsche. La sua vittoria di oggi è la sesta della sua carriera in Formula E ed è stata possibile solo grazie all'errore di calcolo all'ultimo giro di Oliver Rowland che è stato costretto a ritirarsi perché ha finito l'energia.

Il campione del mondo ABB FIA Formula E in carica Jake Dennis di Andretti Formula E Team ha ottenuto il secondo posto, mentre Nick Cassidy di Jaguar TCS Racing ha conquistato il terzo posto con 5 centesimi di distacco, davanti a una folla di 25.000 persone. Dopo la squalifica di sabato, il compagno di squadra di Wehrlein, António Félix da Costa, ha subito un altro colpo di sfortuna: uno shunt iniziale lo ha costretto al ritiro.

Per tutti i 26 giri del Misano E-Prix, il pilota della TAG Heuer Porsche ha mantenuto una notevole riserva di energia rispetto ai suoi avversari, tra cui il leader iniziale Jake Hughes e i rivali Jean-Eric Vergne e Nico Müller. Tuttavia, Oliver Rowland è riuscito a prendere il comando del gruppo al 20° giro, mettendo in discussione il vantaggio apparentemente imbattibile di Wehrlein.

Nonostante la fiducia iniziale di Porsche nella gestione dell'energia di Wehrlein, una notifica all'ultimo minuto di declassamento del propulsore ha fatto crollare le speranze di una sfida vincente all'ultimo giro. La fortuna ha favorito Wehrlein, mentre Rowland ha avuto problemi tecnici che hanno costretto la sua Nissan a rallentare a pochi istanti dal traguardo, consentendo a Wehrlein di conquistare la vittoria.

Jake Dennis ha dato prova della sua abilità risalendo dalla nona alla seconda posizione per Andretti, mentre Nick Cassidy del Jaguar TCS Racing si è assicurato il terzo posto con una mossa audace su Nico Müller dell'ABT CUPRA nei momenti finali.

La gara ha visto anche le notevoli prestazioni di Sacha Fenestraz del Nissan Formula E Team, quinto, e di Sergio Sette Camara dell'ERT Formula E Team, sesto.

Il trionfo di Wehrlein lo porta a pari merito con Dennis in testa alla classifica piloti, mentre il precedente leader Rowland scende al terzo posto. Nel frattempo, Jaguar TCS Racing guida la classifica a squadre con un margine significativo.

La prossima gara del Campionato mondiale ABB FIA Formula E è l'ottava edizione dell'E-Prix di Monaco 2024, in programma sabato 27 aprile.



