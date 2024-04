Nuova Lancia Ypsilon alla Milano Design Week

Anche quest’anno Lancia partecipa alla Milano Design Week, il più importante appuntamento annuale dedicato al mondo del design e lo fa con Nuova Lancia Ypsilon, il modello che traghetta il marchio nell’era dell’elettrificazione.. Lancia sarà infatti presente grazie all’esposizione della vettura, nell’esclusiva versione di lancio Cassina, all’interno di Bredaquaranta, showroom che commercializza, tra gli altri, prodotti firmati Cassina. Il punto vendita è situato in via Fatebenefratelli, nello storico quartiere Brera, punto di passaggio centrale, anche nell’ambito del Fuorisalone.

Attraverso questa partecipazione, il marchio dà continuità al legame con la manifestazione e con la città di Milano in generale, che negli ultimi mesi ha ospitato tappe del nuovo percorso intrapreso, a cominciare proprio dalla presentazione ufficiale di Nuova Lancia Ypsilon, nella sua edizione limitata e numerata, seguita poi dalla tappa inaugurale del tour italiano della vettura, che ha recentemente toccato i primi 100 concessionari del marchio pronti con la nuova Corporate Identity. L’edizione 2024 della Milano Design Week è in programma da martedì 16 a domenica 21 aprile e Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina sarà ospitata negli spazi dello showroom per l’intera durata della manifestazione, accessibile dalle ore 10 alle 22. “Il design è da sempre uno dei territori naturali di Lancia - ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia - e rappresenta uno dei pilastri del Rinascimento del marchio. In questo percorso, contraddistinto dalla collaborazione con Cassina, eccellenza italiana nel mondo dell’interior design, l’abitacolo di Nuova Lancia Ypsilon, diventa un vero e proprio “salotto” ispirato alle accoglienti abitazioni italiane. Una partnership basata su valori condivisi, come la vocazione per la ricerca e l’innovazione, il rispetto per il proprio passato e la tradizione, oltre all’attenzione alle tematiche ambientali".

