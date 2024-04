Formula E: Jaguar TCS Racing pronta a scendere in pista Misano

Tutto pronto sul Misano World Circuit Marco Simoncelli per il primo E-Prix sul circuito romagnolo che prenderà vita sabato 13 aprile, alle 15. Il team Jaguar TCS Racing è in testa al Teams' World Championship con 100 punti, mentre i piloti Nick Cassidy e Mitch Evans sono rispettivamente al secondo e al sesto posto nella classifica piloti.

Sheldon van der Linde, dal canto suo, parteciperà poi al suo terzo rookie test per la squadra guidando nelle Free Practice riservate agli esordienti. "Misano è stato un grande palcoscenico del panorama motoristico - ha commentato James Barclay, managing director di JLR Motorsport e team principal di Jaguar TCS Racing - e, come nuova tappa del calendario di Formula E, non vediamo l'ora di affrontare questa sfida e di gareggiare ancora una volta in Italia".

"I nostri viaggi in Italia degli anni precedenti - ha detto ancora Barclay - hanno dato ottimi risultati, con Mitch che ha vinto tre volte a Roma nelle ultime due stagioni. Misano sarà naturalmente una sfida molto diversa per tutti e abbiamo lavorato duramente per prepararci al meglio e speriamo vivamente che il nostro ritorno in Italia ci porti altri risultati importanti".

In qualità di team ufficiale di Formula E e di costruttore, Jaguar TCS Racing progetta il proprio gruppo motopropulsore, composto da motore, trasmissione, inverter e sospensione posteriore. Per l'era Gen3, Jaguar tramite la sua partnership a lungo termine con la FortescueWAE, fornirà all'Envision Racing il suo gruppo motopropulsore.

"La Formula E rimane un appuntamento prioritario per JLR - hanno commentato dall'azienda - e per la strategia Reimagine.

Essendo l'unico campionato al mondo riservato ai veicoli elettrici, la Formula E consente di testare e sviluppare nuove tecnologie in un ambiente ad elevate prestazioni. Continua ad essere il banco di prova della nostra mission Race to Innovate, che vedrà gli apprendimenti Race to Road e Road to Race contribuire nel plasmare il nostro futuro elettrico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA