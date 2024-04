Volvo alla Urban Mobility Conference per la nuova mobilità

Dalla Urban Mobility Conference, Volvo Car Italia inizia un percorso di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e della scelta elettrica. Dedicato ai temi della nuova mobilità urbana tra sostenibilità, sicurezza, innovazione e digitalizzazione, l'appuntamento si è tenuto oggi a Milano, alla vigilia del summit del G7 dedicato ai trasporti.

Questa sorta di itinerario 'verde' di Volvo Car Italia si svilupperà nei prossimi mesi attraverso la partecipazione a diversi eventi sul territorio nazionale con l'obiettivo di venire a contatto e dialogare con un pubblico composto di privati e aziende.

"Negli anni più recenti - ha commentato Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia - la sostenibilità si è spostata dal piano della responsabilità individuale a quello della responsabilità aziendale. In virtù delle esigenze legate alla transizione energetica la sostenibilità è diventata anche un'opportunità straordinaria di sviluppo per le aziende che ne hanno sempre fatto un valore di marchio, come è il caso di Volvo".

L'obiettivo dichiarato di Volvo Cars è quello di raggiungere il 100% di finanziamenti verdi o legati alla sostenibilità delle attività entro il 2025, riconoscendo come gli aspetti finanziari svolgano un ruolo cruciale nel promuovere lo sviluppo sostenibile.

"La ricerca legata alle nuove tecnologie - ha detto ancora Crisci - e i progetti di collaborazione finalizzati alla definizione dei futuri contesti di mobilità, come la Green City Zone di Göteborg, hanno procurato e procurano a Volvo grandi possibilità di crescita. Attraverso la proposta della propria strategia legata alla mobilità elettrica, Volvo interpreta il ruolo di casa all'avanguardia nella trasformazione del mondo della mobilità".

L'intervento di Michele Crisci è stato preceduto da quello di Fabio Orecchini, ordinario di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma e direttore dell'Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School, che ha delineato il contesto nel quale si colloca e diventa efficace l'azione di Volvo. In particolare sono stati ricordati due importanti progetti condivisi ai quali Volvo partecipa.

Il primo è quello di Göteborg Green City Zone, un'area in cui il comune di Göteborg, insieme a Volvo Cars e ad altre aziende, può sperimentare nuove tecnologie sia per i veicoli sia per le infrastrutture. Il secondo è quello di Mobility Innovation Destination Torslanda, ovvero il centro, di prossima realizzazione, da considerarsi un polo di sperimentazione specifico per lo sviluppo automobilistico e situato in prossimità del cuore delle attività operative Volvo a Göteborg.



