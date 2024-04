Hanno rubato i fari da un'auto in sosta e li stavano rivendendo ma sono stati scoperti dalla polizia. E' accaduto ieri mattina in via Passo Lombardo, in zona Vermicino, alla periferia di Roma. I due romani, di 42 e 43 anni, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Romanina. Compariranno stamattina nelle Aule di piazzale Clodio per la direttissima. Denunciati per ricettazione i potenziali acquirenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA