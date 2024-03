Torna a Firenze la ztl notturna estiva

Torna a Firenze la ztl notturnaestiva, dal 4 aprile e fino al 6 ottobre. Lo rende noto con un comunicato il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana Marco Stella che critica il provvedimento, definendolo inutile: "Si tratta di una norma che penalizza in maniera durissima negozi, bar e ristoranti". "La chiamano ztl notturna estiva - sottolinea Stella - ma in realtà dura 6 mesi, metà anno, dal 4 aprile al 6 ottobre. Da inizio primavera ad autunno già cominciato, altro che estiva. Dalle ore 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. È un provvedimento che serve soltanto a riempire i parcheggi di prossimità della ztl, quelli della Firenze parcheggi e che penalizza le attività economiche del centro, dai ristoranti ai locali notturni, in quanto disincentiva i clienti a recarsi nell'area Unesco. Non si amministra così una città, con provvedimenti frettolosi e privi di logica, che cancelleremo quando conquisteremo Palazzo Vecchio".

Da Palazzo Vecchio si spiega che i divieti riguardano i settori della ztl diurna, ovvero A, B e O cui si aggiungono i settori G e F validi solo per il provvedimento estivo. Si tratta rispettivamente delle aree di piazza Cavalleggeri-lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave e di quella dell'area di San Niccolò.

Per tutelare il rispetto dei divieti saranno riattivate le porte telematiche poste ai confini della ztl con esclusione di quella in via dei Bastioni a causa del senso unico in vigore in viale Poggi.



