Maserati MCXtrema, ultime fasi di sviluppo in pista

È tempo di test per la Maserati MCXtrema, che sarà impegnata in pista fino alla fine di aprile, per completare la messa a punto prima della consegna del primo esemplare, che è prevista entro entro il termine dell'estate. La sportiva destinata al solo uso in pista, e realizzata in appena 62 esemplari, rappresenta la massima espressione del DNA Maserati ed ha dato prova del suo temperamento racing tra i cordoli, nel corso di una serie di test fondamentali per raccogliere i dati necessari al completamento dello sviluppo. L'evoluzione estrema della MC20 ha compiuto la prima uscita ufficiale a febbraio, presso l'autodromo Varano de' Melegari (Parma), condotta da Andrea Bertolini, chief test driver Maserati, e tra i piloti più vincenti nelle categorie GT, con quattro titoli mondiali conquistati al volante della gloriosa MC12. Sulla MCXtrema il motore V6 3,0 litri biturbo, derivato dal propulsore Nettuno della MC20, arriva ad erogare 740 CV, per prestazioni degne di un'auto da corsa, ma presenta un alto grado di affidabilità grazie alle verifiche opportune, seguite ai 4 anni di sviluppo per la MC20. "Per mesi abbiamo lavorato insieme a un team di persone altamente qualificate e appassionate - ha dichiarato Andrea Bertolini - chief test driver Maserati - aspettando il momento in cui avremmo portato la macchina finita nel suo habitat naturale, dopo averla messa alla prova nel mondo virtuale grazie a sofisticate simulazioni. Ciò che rende grande quest'auto è l'eccellente lavoro di squadra, che si traduce in una sportiva del futuro. Con MCXtrema abbiamo alzato ulteriormente l'asticella dello sviluppo, lavorando in ottica pista e tenendo sempre conto delle esigenze del cliente Maserati, che rimane al centro del nostro lavoro e al quale questa vettura è dedicata".









Riproduzione riservata © Copyright ANSA