All'Expo 2005 Park debutta il Gatto Bus elettrico Toyota

Nato da un cartone animato, il simpatico Gatto bus realizzato dalla Toyota ha fatto il suo debutto operativo in Giappone, a Nagakute, nella prefettura di Aichi, come mezzo di servizio dell'Expo 2005 Commemorative Park.

Ispirato al fantasioso Nekobus, veicolo a forma di felino apparso nel film di animazione Il mio vicino Totoro del 1988, il minibus è stato costruito utilizzando come base meccanica l'Accessible People Mover, sviluppato dai tecnici della Casa delle Tre Ellissi per il servizio mobilità alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 e progettato con particolare attenzione alle necessità delle persone anziane, dei disabili e delle donne in gravidanza o con bimbi piccoli al seguito.

Attenzioni riproposte in questa fantasiosa rivisitazione.





Oltre a facilitazioni all'accesso ai posti e a una rampa mobile che si estrae in soli 10 secondi, l'Apm Nekobus dispone di vari sostegni e di morbidi sedili trapuntati, rivestiti con lo stesso materiale soffice utilizzato per il cielo della vettura.

La cabina di guida a forma di gattone sorridente è in tutto e per tutto simile a quella della figura del film realizzata dallo Studio Ghibli. Il posto guida è centrale. Tra le particolarità, da segnalare i topini sul tetto con gli occhi che si illuminano di rosso e i proiettori a forma di occhi con pupilla verticale che brillano durante la notte, proprio come quelli dei felini. A bordo possono essere ospitati sino a 10 passeggeri.

Costruito in due versioni, gatto marrone e gatto beige, l'Apm Nekobus è stato assemblato in una piccola flotta, sotto la supervisione di Naoki Nagatsu, partner della Toyota Vision Design Division e di Goro Miyazaki, direttore di Studio Ghibli.





