Subaru e Panasonic Energy insieme per batterie

Subaru Corporation e Panasonic Energy Co., una società del gruppo Panasonic, hanno annunciato oggi di aver firmato un accordo di cooperazione di base che copre la fornitura di batterie cilindriche agli ioni di litio per autoveicoli.

Nel luglio 2023, le due società hanno avviato discussioni volte a costruire una partnership a medio e lungo termine per servire il mercato in crescita dei veicoli elettrici a batteria (BEV) e delle batterie per autoveicoli, discussioni che ora hanno portato a questo accordo di base.

"Attraverso questa firma - si legge nella comunicazione diffusa - entrambe le aziende riaffermano il proprio impegno a contribuire congiuntamente alla risoluzione di varie sfide, come il raggiungimento di una società a zero emissioni di carbonio, la promozione della crescita sostenibile nei settori automobilistico e delle batterie, il sostegno all'occupazione locale e lo sviluppo delle risorse umane.

I dettagli riguardanti i progetti specifici considerati per la collaborazione saranno comunicati in un secondo momento.

