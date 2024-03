Parte domani il Suzuki Rally Cup 2024

Partirà domani, con il Rally del Ciocco e Valle del Serchio, il Suzuki Rally Cup 2024, che si articolerà in 7 appuntamenti, ed a cui parteciperanno 18 iscritti, 14 dei quali saranno già presenti nella gara della Garfagnana. Con un montepremi di 125.000 euro, costi ridotti e sfide d'alto livello, Il trofeo dedicato alle Suzuki Swift, promosso da Suzuki Italia con il supporto di Emmetre Racing, è giunto alla 17esima edizione, un particolare che sottolinea la validità della formula. Si tratta di un campionato in cui i piloti più esperti possono correre competizioni di qualità a prezzi accessibili, e dove i driver più giovani possono accumulare esperienza ed avere un palcoscenico da cui emergere.

Tra i protagonisti storici segnaliamo la presenza del trentino Roberto Pellè navigato da Luca Franceschini, secondo lo scorso anno e con ambizione di vittoria, che dovrà vedersela con i giovani talenti, come il vincitore under25 in carica, Sebastian Dallapiccola, che dividerà l'abitacolo con Fabio Andrian.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA