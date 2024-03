In vendita Range Rover Limousine usata anche da Mike Tyson

E' in vendita un singolare modello del 1994 di Range Rover Vogue LSE Limousine, originariamente commissionata dal sultano del Brunei per suo fratello minore, il principe Jefri e poi utilizzato anche dal pugile Mike Tyson come mezzo di trasporto personale, durante un periodo trascorso a Glasgow in vista del combattimento con Lou Savarese.



La conversione di questa Range Rover era stata realizzata da Townley Cross Country Vehicles, al costo di 135.000 sterline, nel 1994, l'equivalente di 271.127 sterline di oggi. Il veicolo è ora messo all'asta da Classic Car Autinons con una base d'asta a partire da 30.000 sterline.

I lavori effettuati a suo tempo si erano concentrati sull'allungamento della carrozzeria di 40 centimetri, l'aggiunta di due portiere 'fisse' al centro e l'innalzamento del tetto della vettura di 8 centimetri. In aggiunta, la Range Rover è stata arricchita da un tetto apribile laminato, finestre oscurate e un portellone apribile in un unico pezzo.

All'interno dell'abitacolo, nel 'salottino' posteriore i tre sedili erano stati pensati per essere particolarmente lussuosi, così come la tappezzeria in pelle Oxblood Connolly e le finiture in noce Burr, per non parlare della moquette Wilton nera, un sistema stereo, TV multiple e un sistema VHS.

La limousine ha percorso 17.000 miglia ed è dotata di un motore V8 di 3,9 litri.



