Ad Oxford è partita la produzione della nuova Mini Cooper

Nello stabilimento Mini di Oxford è iniziata la produzione della nuova Mini Cooper di quinta generazione. Gli associati di Mini Plant Oxford sono stati raggiunti dall'Head of Mini, Stefanie Wurst, per uno speciale evento durante il quale il primo modello a tre porte è stato guidato fuori dalla linea di produzione da Charlie Cooper, nipote del leggendario John Cooper.

"Questa pietra miliare - ha commentato Stefanie Wurst - sottolinea il nostro impegno con le nostre radici e ci proietta in un futuro dinamico di guida. Lo stabilimento di Oxford è il cuore del marchio Mini e oggi, mentre assistiamo alla nascita di questo nuovo capitolo, rinnoviamo il nostro impegno verso l'artigianalità e l'emozione dell'automobilismo".

La nuova Mini Cooper è l'ultima generazione ad essere costruita nel Regno Unito, con tutti e tre gli stabilimenti del Bmw Group UK che contribuiscono alla produzione. Il Bmw Group Plant di Swindon produce stampi e sottogruppi per la carrozzeria, mentre i più recenti motori a benzina a tre e quattro cilindri ad alta efficienza sono costruiti presso il Bmw Group Plant di Hams Hall, nel North Warwickshire.

Tutte queste parti confluiscono nel Mini Plant di Oxford, dove si svolgono la produzione di scocche, la verniciatura e l'assemblaggio finale. La Mini Cooper avrà un prezzo a partire da 28.900 euro, con le prime consegne ai clienti nella primavera del 2024.

