Alpine arriva in Turchia con prima concessionaria a Istanbul

Dopo Giappone, Israele, Marocco e Singapore, Alpine arriva nel mercato turco nell'ambito del suo programma di sviluppo extraeuropeo, con la gamma attuale A110.

"Siamo orgogliosi - ha commentato Antonino Labate, direttore vendite, marketing e client experience di Alpine - di inaugurare il nostro primo Alpine Centre in Turchia. Leader dell'innovazione sportiva, Alpine si unisce alle altre marche del Gruppo Renault già presenti nel Paese con la sua emblematica A110. È il 155° punto vendita Alpine nel mondo, inserito a pieno titolo nella nostra strategia di espansione internazionale. La Turchia è il quinto paese extraeuropeo dove Alpine è presente".

Alpine si insedia in Turchia con il supporto di OYAK, partner storico del Gruppo Renault nel paese, dal 1969. Il primo Alpine Centre è situato a Istanbul, nel quartiere SarÕyer, con una superficie espositiva di 300 metri quadri. Alpine commercializzerà tre versioni della gamma A110, ovvero l'A110 originale, l'A110 GT Gran Turismo e la sportiva A110 S.

Per celebrare il lancio di Alpine in Turchia, in questi giorni il marchio ha organizzato delle drive experience sulle strade di Uludağ, capitale del turismo invernale in Turchia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA