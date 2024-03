Gruppo ultra sinistra tedesca rivendica sabotaggio a stabilimento Tesla di Grünheide

"Oggi abbiamo sabotato Tesla". Un gruppo di estrema sinistra che si definisce 'Vulkangruppe' ha rivendicato l'attacco incendiario contro la rete elettrica vicino a Berlino che ha causato lo stop della produzione della fabbrica di Tesla di Grünheide. Lo riporta Dpa. Il nome del gruppo era già emerso in passato, ad esempio in un attacco contro la fornitura elettrica del cantiere di Tesla nel 2021. Lo stabilimento stamani è stato evacuato. L'incendio di un traliccio nella zona di Goßen-Neu Zitta è avvenuto questa mattina poco dopo le 5 e ha causato uno stop dell'elettricità in tutta l'area circostante, bloccando anche la corrente della fabbrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA