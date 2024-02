Gli Usa deridono l'auto di lusso regalata da Putin a Kim

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Aurus Senat, è la limousine regalata da Putin a Kim Jong Un

Si chiama Aurus Senat L700 dal costo non precisato (si parla di circa 190mila euro per il modello non blindato) ed è una ibrida a trazione integrale la limousine da 6,6 metri che Vladimir Putin ha regalato al leader della Corea del Nord Kim Jong Un. (ANSA)