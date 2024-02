Ad Asti nuove domeniche senza auto

Ad Asti sono in arrivo altre domeniche senza auto in città, per contrastare l'innalzamento dei valori delle polveri sottili nell'aria, che continuano a essere sopra i limiti. Il 25 febbraio e il 3 marzo l'area già oggetto delle limitazioni antismog sarà nuovamente chiusa al traffico motorizzato, secondo quanto deciso dal Comune di Asti. "L'Amministrazione - analizza l'assessore Luigi Giacomini - consapevole del fatto che giornate di chiusura sporadica non possano essere sufficienti a contenere il problema, organizzerà a breve tavoli di confronto per procedere con provvedimenti efficaci e massicce campagne informative".



