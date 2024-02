Entrerà in vigore il prossimo 15 febbraio in Lettonia il divieto di circolazione per gli autoveicoli con targa russa. I mezzi saranno sequestrati. Il divieto non sarà applicato alle auto che potranno dimostrare di essere solamente in transito sul territorio lettone. Il ministro degli Interni lettone, Rihards Kozlovskis, ha dichiarato che il provvedimento rappresenta un atto simbolico di solidarietà con l'Ucraina.



