Toscana, tanti interventi viabilità con Fondo sviluppo coesione

Interventi per milioni di euro su viabilità e infrastrutture in Toscana finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione. I lavori sono inseriti in una delibera della Giunta regionale con cui si prevede un programma di opere con cui vengono pianificati gli investimenti nella Regione Toscana nell'arco dei prossimi cinque anni. Tra gli interventi previsti, un investimento da 14 milioni di euro per la realizzazione del terzo lotto della variante alla Strada regionale 71 a Cortona (Arezzo). Un pacchetto di 33 milioni è dedicato alla Val di Nievole, un altro da 23 milioni per la Piana fiorentina, e uno da 21 milioni per il nuovo Ponte a Buriano in provincia di Arezzo. E ancora, 295mila euro per realizzazione di una rotatoria a Chiesina Uzzanese (Pistoia), e un pacchetto di 4,2 milioni per migliorare la viabilità nell'area pisano livornese.



