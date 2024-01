Comuni Valusa a Sitaf, 'aumenti pedaggi A32 ci penalizzano'

I presidenti delle Unioni Montane Valle Susa, Alta Valle Susa e Comuni Olimpici Via Lattea chiedono un confronto ai vertici della Sitaf, la società che gestisce l'autostrada Torino-Bardonecchia perché l'aumento dei pedaggi, affermano "ci penalizza". "Nonostante continuino a persistere importanti disagi lungo la A32 - scrivono i firmatari, Pacifico Banchieri, Mauro Carena e Maurizio Beria D'Argentina - dal 1 gennaio 2024 è entrato in vigore l'aumento delle tariffe autostradali: +2,3% nei caselli di Avigliana e Salbertrand, e +5,1% al Tunnel del Frejus. E' una situazione fortemente penalizzante". La lettera chiede a Sitaf "un incontro urgente per discutere quali possano essere le migliori soluzioni per il territorio". Ed elenca i risultati del recente tavolo con Prefettura, Regione Piemonte e Città Metropolitana, in cui erano emerse "criticità in tema ambientale, sicurezza della viabilità e disagi per i cittadini, derivanti dalla concomitanza dell'incremento del traffico pesante dirottato dal traforo del Monte Bianco durante i lavori di manutenzione". "Gli aumenti dei pedaggi, pur legittimi - rimarcano i tre presidenti - appaiono fortemente penalizzanti per il nostro territorio, di fatto costretto a convivere con alti volumi di traffico e con tutti i problemi da esso conseguenti senza che vi sia alcun ritorno".



