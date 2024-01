Ruba 350 litri di gasolio, arrestato nell'Avellinese

Stava caricando sulla sua auto 350 litri di gasolio asportato dai serbatoi di camion e mezzi pesanti parcheggiati in un terminal di Flumeri, in provincia di Avellino. Un 48enne residente in un comune del Napoletano è stato sorpreso dai carabinieri e arrestato in flagranza per furto aggravato. L'uomo ha tentato di liberarsi delle taniche e ha cercato di allontanarsi a piedi ma è stato raggiunto dai militari che erano in servizio di controllo del territorio. Il parcheggio ospita i mezzi pesanti che lavorano sui cantieri dell'Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari. Su disposizione della Procura di Benevento, a cui è stato denunciato, è stato trasferito agli arresti domiciliari.



