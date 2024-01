Auto: Urso, gli incentivi 2024 per segnare una svolta

"Per il primo febbraio abbiamo convocato il tavolo automotive a cui presenteremo il Piano incentivi per il 2024 per aumentare la produzione in Italia, segnando una svolta rispetto a quello che è accaduto negli anni passati". Così, a Potenza, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Sono tre - ha ricordato il ministro - le direttrici del Piano per gli incentivi: "Rottamare le auto più vecchie e altamente inquinanti, favorire l'acquisito di modelli ecologicamente sostenibili da parte dei ceti più bassi e di chi ha meno disponibilità finanziaria e aumentare la produzione nazionale", ha concluso il ministro.

Stellantis: Urso, la prossima settimana cinque riunioni

La prossima settimana ci saranno cinque riunioni del tavolo Stellantis: lo ha annunciato a Potenza il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Nelle cinque riunioni "si comincerà ad analizzare, stabilimento per stabilimento - ha specificato il ministro - le prospettive, i programmi di Stellantis e quindi come essi incideranno in ogni sito produttivo, a cominciare da quello di Melfi che ha bisogno di certezze". Con Stellantis "abbiamo instaurato - ha ricordato Urso - un tavolo, con tutti gli attori, anche con le Regioni in cui vi sono gli stabilimenti, come la Basilicata, con Melfi dove sarà realizzata un'altra linea produttiva", ha concluso.

