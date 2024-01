Urso, 'siamo al lavoro per una seconda casa automobilistica'

"Stiamo lavorando affinché ci sia una seconda casa automobilistica che possa insediarsi nel nostro Paese per raggiungere l'obiettivo complessivo che ci siamo dati di un milione e 400 centomila veicoli prodotti in Italia". Lo ha detto a Potenza, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, prima di incontrare i rappresentati sindacali e una delegazione di lavoratori di Stellantis e di aziende del suo indotto, in presidio davanti alla sede di Confindustria. "Quel numero di vetture prodotte potrebbe rispondere alle esigenze del mercato interno e salvaguardare appieno il sistema produttivo. Non è semplice, ma siamo al lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA