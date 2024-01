Bologna Città 30, Lepore 'fare multe ci costa più di incasso'

"Per noi costa di più farle queste multe che incassare, lo facciamo per sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza stradale. Sono multe da 29 euro, con quella somma non paghiamo il costo per le pattuglie e per i segnalatori". Lo ha detto questa mattina il sindaco di Bologna Matteo Lepore, intervistato da Rtl 102.5, tirando le somme dei primi due giorni di implementazione del limite dei 30 orari in città. Secondo Lepore "è vero che ci sono delle segnalazioni ma noi abbiamo deciso di non multare ovunque e contro tutti, focalizzandoci su sei luoghi, spostati in base all'incidentalità e alle scuole, con chiare segnalazioni, per prendere una multa ci vuole impegno". L'obiettivo, assicura il sindaco, "non è aumentare le multe, bensì ridurre gli incidenti e la velocità, in molte strade ma non in tutte. Attualmente Bologna sta andando piano e il limite viene rispettato. Ieri sono state emesse solo due sanzioni, indice che la città è collaborativa".



