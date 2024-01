Aspi: su rete verranno installati oltre 13mila punti luce a led

Prosegue il piano di ammodernamento degli impianti di illuminazione della rete in gestione di Autostrade per l'Italia: dopo aver interessato 450 gallerie, altri 13.500 punti luce a Led sostituiranno le tradizionali lampade a sodio presso gli svincoli autostradali. Grazie a un investimento di oltre 8 milioni di euro, Aspi prevede di completare questa nuova fase entro il 2024. Lo spiega il gruppo in una nota.

Quest'innovazione consentirà di produrre un risparmio energetico di circa 2 GWh/anno, riducendo le emissioni di Co2 di oltre 520 tonnellate l'anno: l'equivalente del consumo annuale medio di un Comune di oltre 3mila abitanti, sottolinea Aspi. A parità di ore di funzionamento, si stima una riduzione dei consumi di energia elettrica per l'illuminazione degli svincoli pari in media al 25%.

Inoltre, aumenterà il comfort visivo per i viaggiatori che ogni giorno percorrono la rete in gestione, garantendo una maggiore sicurezza alla guida.

Aspi interverrà su tutte le nove Direzioni di Tronco della rete autostradale in gestione: a oggi gli interventi hanno riguardato cinque Direzioni di Tronco e sono già completate quelle di Pescara, Bari e Udine. Attualmente sono in corso gli interventi sulle Direzioni di Tronco di Bologna, Cassino e Fiano Romano. A oggi gli interventi già effettuati nell'ambito del piano sono oltre 150, per oltre 4.000 apparecchi led installati, spiega ancora la società.



