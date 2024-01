La Ferrari 250 Testa Rossa è pronta per un'asta RM Sotheby's

Si aprirà il 21 febbraio 2024 l'asta di RM Sotheby's in cui verrà battuta una rarissima Ferrari 250 Testa Rossa costruita nel 1958. Si tratta della vettura contraddistinta dal numero di telaio 0738 TR, una delle 19 che portano la firma di Sergio Scaglietti.

Dopo 20 gare alle spalle, in cui ha collezionato 4 vittorie, nel corso di 10 anni di carriera, la scoperta del cavallino rampante è stata sottoposta ad un restauro completo presso Ferrari Classiche, ed ha ricevuto la certificazine Red Book, inoltre è una delle poche in circolazione con motore e cambio abbinati, il che le rende ancora più desiderabile. L'auto in questione arriva da un'importante collezione, e rappresenta un'occasione rilevante per i collezionisti, visto che sono trascorsi diversi anni da quando un modello del genere è stato messo in vendita. D'altra parte, la 250 Testa Rossa ha consentito alla Ferrari di aggiudicarsi 4 campionati del mondo e ben 4 vittorie assolute alla 24 Ore di Le Mans dal 1958 al 1962, per cui ha anche un palmares invidiabile.



