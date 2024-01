Toyota Mega Cruiser in vendita da Bring A Trailer

Un vero e proprio fuoristrada pensato per uso militare e adattato per il mercato civile. E' questa la natura di uno dei pochi esemplari in circolazione di Toyota Mega Cruiser, modello del quale in questi giorni è stato messo all'asta un'esemplare da Bring a Trailer.

Simile per dimensioni ad un Hammer H1, anche se addirittura più lungo e più alto, anche se un po' più stretto, il super-fuoristrada di Toyota è notevolmente più leggero in termini di prezzi rispetto al cucino americano. Sotto al cofano del Mega Cruiser batte un motore da 4,1 litri, turbodiesel, che genera 152 Cv.

Costruito nel periodo compreso tra il 1995 e il 2001, il fuoristrada è stato progettato inizialmente per l'uso militare in Giappone e, successivamente è stato adottato anche dalla Polizia e dai Vigili del Fuoco.

Uno degli elementi distintivi del Mega Cruiser sono gli assi a portale, ovvero una caratteristica considerata rara per un veicolo omologato per la strada. Questa particolare unità in vendita è stata poi modificata con ruote da 17 pollici e una vernice bianca, oltre a nuove luci esterne. Il Mega Cruiser può inoltre contare su quattro ruote sterzanti.

L'esemplare messo in vendita risale al 1996 e in origine era di colore verde, in perfetto stile militare.



