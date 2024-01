Disabili, Padova entra nel circuito Ztl Network del Veneto

Padova entra nel circuito ZtlNetwork del Veneto, che permette ai titolari di contrassegno per persone con disabilità di circolare nelle Zone a Traffico Limitato dei Comuni veneti aderenti. Lo rende noto l'amministrazione comunale euganea. Dai primi di marzo non servirà più comunicare il proprio numero di targa al Comune dove si è diretti, se aderente al circuito, perché la targa associata al contrassegno sarà già registrata automaticamente. Ad oggi sono 258 i Comuni veneti aderenti al circuito. Le Ztl non interessano solo i comuni capoluogo ma anche quelli più piccoli della provincia di Padova, così come delle altre del Veneto. Ztl Network è nato per agevolare le persone con disabilità in possesso di Pass Blu, ma anche per tagliare le spese che i Comuni devono sostenere per la gestione dei permessi dei cittadini. Gli autoveicoli appartenenti a persone con disabilità hanno così il diritto, come previsto dal nuovo Codice della Strada, di circolare in tutte le aree Ztl del territorio senza incorrere in sanzioni, a prescindere dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. I cittadini già in possesso del Pass Blu non devono far nulla per usufruire dei servizi di questo network. Lo stesso sarà per chi otterrà il pass in futuro.



