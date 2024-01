Toyota Gazoo al Tokyo Auto Salon, emozioni e innovazione

In un evento come l'imminente Tokyo Auto Salon, che è dedicato ai modelli sportivi, alle elaborazioni e in generale alle 'emozioni' che le auto prestazionali sono in grado di fornire, Toyota Gazoo - il reparto racing del colosso giapponese - non poteva che essere presente schierando tutto il potenziale dei suoi modelli da pista e da rally.

Allo stand del Salone saranno dunque esposte le vetture che hanno corso nel FIA World Rally Championship (Wrc) della scorsa stagione e con cui il Toyota Gazoo Racing World Rally Team ha vinto la sua terza tripla corona consecutiva - dopo il 2021 e il 2022 - anche nel 2023.

Riflettori puntati anche sulle auto protagoniste del FIA World Endurance Championship (Wec) in cui Toyota Gazoo Racing ha vinto il suo quinto doppio titolo consecutivo nel 2023. Accanto a queste ci saranno anche la Toyota Gazoo Racing Team TOM'S numero 36 che ha vinto il Super GT 2023, e la Kuo Vantelin Team TOM'S" numero 37 prima nel campionato giapponese Super Formula 2023.

Di grande interesse - vista l'attenzione ai tempi ambientali - anche il concept CP Rookie Prius CNF-Hev GR che ha corso con successo nella gara di durata su 10 ore Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy che si è disputata nei giorni scorsi in Thailandia.

La presenza di Toyota Gazoo Racing al Tokyo Auto Salon comprenderà anche incontri con i piloti (come Norihiko Katsuta, che gareggia nel Campionato Rally giapponese e Hiroaki Ishiura, che partecipa alla Super Taikyu Series) e avvincenti eventi all'esterno.

Il 13 gennaio si svolgerà un duello gimkana tra la AE86 Bev Concept - presentata per la prima volta al Tokyo Auto Salon del 2023 come concept car green - e la AE86 Super Mame-go di Keiichi Tsuchiya. Inoltre il 14 gennaio sono previste esibizioni della GR Yaris Rally1 Hybrid con Norihiko Katsuta e il pilota WRC Takamoto Katsuta.

