In Uk guidatori sobri in cambio di cibo pagato dagli amici

L'inasprimento delle sanzioni per la guida in stato d'ebrezza e l'incremento dei relativi controlli sulle strade da parte delle Forze dell'Ordine hanno fatto nascere anche in Italia il costume di organizzare fra amici "macchinate" per le uscite serali, in cui a turno un volontario del gruppo si astiene dal consumo di alcol per guidare in sicurezza la vettura. Si tratta di un'usanza nota da anni in Nord Europa, dove i limiti sono molto bassi e i controlli sono una costante.

Alla luce di queste premesse desta stupore il risultato di una ricerca condotta in Inghilterra, in occasione dei festeggiamenti per l'ultimo dell'anno. Secondo il sondaggio effettuato per Kwik Fit, il 60% degli automobilisti inglesi offertisi di rimanere sobri per portare in auto gli amici per la serata dei festeggiamenti per capodanno sarebbero stati pronti a infrangere la promessa di astinenza per brindare almeno una volta. Un dato che, moltiplicato per il numero di automobilisti sulle strade d'Albione l'ultimo dell'anno, farebbe 3,8 milioni.

Sempre secondo tale ricerca, gli uomini dichiaratisi inaffidabili sarebbero stati il doppio delle donne inaffidabili.

Alla domanda cosa avrebbe potuto convincerli a rinunciare a bere, nella sera dell'ultimo dell'anno, la risposta più consistente è stata cibo e bevande pagate dal gruppo di amici con il 29%. Il 25% ha indicato benzina pagata dagli altri. Il 19% ha risposto lo scambio di un turno di guida con più turni di guida in altre serate al bar, il 18% lo avrebbe fatto in cambio di un regalo.



