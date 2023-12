Capodanno, mini esodo per 6 milioni di italiani

Con le ultime partenze salgono a quasi 6 milioni gli italiani in vacanza a Capodanno per trascorrere almeno un giorno fuori casa durante le feste di fine anno. Il 75% resterà in territorio nazionale. E' quanto stima la Coldiretti in occasione del week end che dà il via al mini esodo di quanti si metteranno in viaggio per raggiungere le località dove trascorrere la notte del 31 dicembre. La durata media della vacanza è di 5 giorni e sul podio delle destinazioni salgono le città e le località d'arte con il 49%, seguite dalla montagna con il 27%, mentre il resto si divide tra campagna, piccoli borghi, mare e terme. L'alloggio più gettonato sono le case di parenti e amici, dove passerà le vacanze il 35% degli italiani, più un 6% che userà le seconde case di proprietà, mentre al secondo posto ci sono a pari merito alberghi e appartamenti in affitto, anche se tengono le formule alternative come bed and breakfast e agriturismi. In crescita del 5% rispetto allo scorso anno la spesa media. stimata in 604 euro a persona. Secondo le stime di Terranostra e Campagna Amica, sono circa 350mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismi italiani; la capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo, secondo la Coldiretti, è la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi, ma aumenta nel contempo l'offerta di servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti. L'Italia conta circa 25.400 aziende agrituristiche, in grado di offrire un potenziale di oltre 294mila posti letto e 532mila coperti e quasi 2000 attività di fattoria didattica per i più piccoli.





